Прямые телефонные линии пройдут в субботу, 1 сентября

К представителям власти можно обратиться напрямую. Найти точные ответы на непростые или спорные вопросы предлагают во время телефонных линий. Очередная связь - в субботу, 1 сентября.

С 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич.

В центральном регионе принимать звонки будет заместитель губернатора Николай Рогощук. Обратиться с замечаниями и предложениями также можно до полудня. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области происходит каждую субботу.