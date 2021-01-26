Быть на связи и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы граждан. Прямые телефонные линии пройдут в субботу, 30 января.

В столице с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко.