Прямые телефонные линии с руководством столицы и Минской области пройдут в эту субботу

Быть на связи и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы граждан. Прямые телефонные линии пройдут в субботу 16 января.

В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленко.