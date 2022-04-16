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Прямые телефонные линии сегодня проведут Владимир Гуринович и Артем Цуран

Прямые телефонные линии продолжают работу в Беларуси. Сегодня по традиции на связь с гражданами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме граждан выслушает управляющий делами Владимир Гуринович. В столичной мэрии - заместитель председателя Артем Цуран.

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