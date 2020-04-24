Прямые телефонные линии традиционно они пройдут в субботу

С волнующими вопросами можно обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии. Традиционно они пройдут и в эту субботу, 25 апреля.



В столице с 9:00 до 12:00 в этот день на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.



В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает управляющий делами облисполкома Владимир Гуринович. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.



