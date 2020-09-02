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Прямые телефонные линии традиционно пройдут в эту субботу, 5 сентября

С жилищно-коммунальными, юридическими, бытовыми и другими вопросами, которые волнуют, можно обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии. Они традиционно пройдут и в эту субботу, 5 сентября.

В столице в этот день с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко. А жителей центрального региона выслушает управляющий делами облисполкома Владимир Гуринович. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.

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