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Прямые телефонные линии в Беларуси помогают решать жизненно важные проблемы
Решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.
Так, в столице 22 января с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.
На вопросы жителей центрального региона - заместитель губернатора Денис Курленко. Прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.
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