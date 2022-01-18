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Прямые телефонные линии в Беларуси помогают решать жизненно важные проблемы

Решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.

Так, в столице 22 января с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

На вопросы жителей центрального региона - заместитель губернатора Денис Курленко. Прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.


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