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Прямые трансляции богослужений и тематические программы смотрите на "Беларусь 1" и "Беларусь 3"
25 апреля в календаре православных верующих Вербное воскресенье.
Церковный праздник посвящен появлению Иисуса Христа в Иерусалиме. Согласно Библии, его встречали взмахами вербы, потому традиция освящать ветви этого дерева сохранилась по сей день. В воскресенье во всех православных храмах страны пройдут богослужения.
Тематические программы, а также марафон трансляций праздничных служб покажет Белтелерадиокомпания. Завтра в 5:50 утра со словом к верующим выступит Митрополит Вениамин. Обращение - на телеканале "Беларусь 1".
Подробности о Вербном воскресенье, значении, истории и традиции праздника - на телеканале "Беларусь 3" в 8:50 утра. Вести "Размовы пра духоўнае" будет клирик храма святителя Николая Чудотворца протоиерей Евгений Громыко.
Сразу после проекта - в 9 утра - команда медиахолдинга начнет прямую трансляцию праздничного богослужения. Местом проведения выбрали Свято-Елисаветинский женский монастырь.
Напомним, что до Светлого праздника Пасхи остается неделя. В этом году православные встретят праздник Воскресения Христова 2 мая.
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