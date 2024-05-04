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Прямые трансляции к Пасхе покажут "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

Белтелерадиокомпания продолжает марафон пасхальных трансляций.

4 мая "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в 23:30 покажут торжество на Светлое Христово Воскресение из Свято-Духова кафедрального собора. Трансляции будут идти с сурдопереводом.

А 5 мая на "Беларусь 1" в 8:50 утра митрополит Вениамин обратится к верующим со словом на Светлое Христово Воскресение.

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