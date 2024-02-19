Прямым рейсом из Минска в Катар можно будет улететь в марте. Какие еще направления в планах

Число стран, куда белорусские туристы могут попасть прямым рейсом из Национального аэропорта, увеличивается. Что изменится в ближайшее время и какие планы на более отдаленную перспективу, выясняем на портале агентства "Минск-Новости".

Ближний Восток еще ближе

Планируется, что с 4марта из белорусской столицы снова начнут летать самолеты в Катар. Речь идет про возобновление чартерных рейсов.

На сайтах белорусских туроператоров сейчас есть как горящие туры в Доху на начало марта, так и предложения на апрель- май. Однако провести отпуск в Катаре можно будет не только весной. Представители одного из столичных туроператоров пояснили: полетная программа в эту страну запланирована до конца октября нынешнего года. Пассажиры будут путешествовать на комфортабельных боингах, время в пути составит порядка 6 часов.

Какие нюансы важно учесть туристам, которые хотели бы выбрать для отдыха именно этот регион? Стоит знать, что летом в Катаре (по белорусским меркам) довольно жарко. Температура в тени может достигать +45°C и выше. Весной и осенью тут прохладнее. Например, средняя дневная температура в марте составляет примерно +27°С.

Что касается визы, белорусские граждане получают разрешение на въезд прямо в аэропорту после приземления самолета. Оно выдается в туристических целях, а подтверждением того, что гость приехал именно отдохнуть и оценить местные достопримечательности, служат бронь отеля и обратные билеты. Также по прилете в страну у туриста обязательно проверяют наличие международного страхового полиса.

Что в планах

Беларусь планирует наладить воздушное сообщение еще с несколькими регионами. Подробностями сообщили представители пресс-служба Минтранса: уже подписано межправительственное соглашение о воздушном сообщении с Оманом. Этот документ позволит перевозчикам совершать как пассажирские, так и грузовые рейсы.

Также белорусская сторона намерена наладить воздушное сообщение с Венесуэлой, Кенией и Сейшельскими островами. Что касается двух последних стран, то это стопроцентно туристические направления. Правда, еще не очень активно разведанные белорусскими путешественниками. Что ж, есть шанс узнать эти регионы получше. Внастоящее время выполняются внутригосударственные процедуры по подписанию соответствующих международных договоров.

Относительно воздушного сообщения с Венесуэлой: рассматривается возможность открытия прямого рейса между Минском и Каракасом. Если планы осуществятся, полеты будет выполнять венесуэльская компания.

В пресс-службе также отметили, что переговоры по развитию сотрудничества проведены с авиационными властями России, Египта, Китая, Вьетнама, Ирана, Казахстана и некоторых других стран.