Пряники с символом Европейских игр начали выпекать учащиеся Слуцкого государственного колледжа

Более сотни разукрашенных коржиков юные пекари уже реализовали в своем магазине. Рецепт аппетитной промопродукции также собственная разработка - в тесто мастера добавляют много меда и приправ. Кроме пряников, мастера шьют и льняные сумки с логотипом игр. Все творческие идеи принадлежат учащимся бизнес-компании колледжа, которая уже почти 5 лет приносит хорошую прибыль.