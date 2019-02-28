ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Пряники с символом Европейских игр начали выпекать учащиеся Слуцкого государственного колледжа

Более сотни разукрашенных коржиков юные пекари уже реализовали в своем магазине. Рецепт аппетитной промопродукции также собственная разработка - в тесто мастера добавляют много меда и приправ. Кроме пряников, мастера шьют и льняные сумки с логотипом игр. Все творческие идеи принадлежат учащимся бизнес-компании колледжа, которая уже почти 5 лет приносит хорошую прибыль.

В штате бизнес-компании 11 человек. В этом году они выпустили и коллекцию шерстяных пальто с ткаными вручную поясами.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все