Пшенная каша с творогом, изюмом и корицей

Возьмем:



1 стакан пшенной крупы,

200 граммов творога,

2 горсточки изюма,

корицу,

сливочное масло,

сахар по вкусу.

В миску насыпаем стакан пшенной крупы и хорошенько промываем в нескольких водах. Дальше заливаем кашу большим количеством кипятка - нам понадобится примерно 2,5 стакана. Подсаливаем по вкусу и ставим на огонь.

Пшено - одна из самых полезных круп. Она содержит огромное количество витаминов и аминокислот. Полезна при болезнях сердца и связывает ионы тяжелых металлов. Кроме того, недавно выяснилось, что это лучшее средство для выведения антибиотиков из организма.

Варим на медленном огне 10-15 минут. Тем временем смешиваем творог с сахаром. Нужно учитывать, что еще будет изюм, который даст свою сладость.









Про творог еще в первом веке нашей эры эскулапы говорили: "Является желательным блюдом на столах богатых и бедных".

Каша уже готова. Теперь высыпаем в нее творог, аккуратно перемешиваем, добавляем 2 горсти изюма, накрываем крышкой и пару минут томим на медленном огне. Выключаем плиту, добавляем по вкусу корицу, немного сливочного масла, перемешиваем и подаем горячей.