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Пшенная каша с творогом, изюмом и корицей
Возьмем:
- 1 стакан пшенной крупы,
- 200 граммов творога,
- 2 горсточки изюма,
- корицу,
- сливочное масло,
- сахар по вкусу.
В миску насыпаем стакан пшенной крупы и хорошенько промываем в нескольких водах. Дальше заливаем кашу большим количеством кипятка - нам понадобится примерно 2,5 стакана. Подсаливаем по вкусу и ставим на огонь.
Пшено - одна из самых полезных круп. Она содержит огромное количество витаминов и аминокислот. Полезна при болезнях сердца и связывает ионы тяжелых металлов. Кроме того, недавно выяснилось, что это лучшее средство для выведения антибиотиков из организма.
Варим на медленном огне 10-15 минут. Тем временем смешиваем творог с сахаром. Нужно учитывать, что еще будет изюм, который даст свою сладость.
Про творог еще в первом веке нашей эры эскулапы говорили: "Является желательным блюдом на столах богатых и бедных".
Каша уже готова. Теперь высыпаем в нее творог, аккуратно перемешиваем, добавляем 2 горсти изюма, накрываем крышкой и пару минут томим на медленном огне. Выключаем плиту, добавляем по вкусу корицу, немного сливочного масла, перемешиваем и подаем горячей.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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