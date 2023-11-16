Психологи МЧС Беларуси и медики помогут эвакуируемым из сектора Газа белорусам

Медики и психологи МЧС Беларуси окажут помощь нашим гражданам, которых эвакуируют из сектора Газа, пишет БЕЛТА со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

По поручению главы государства и при тесном взаимодействии с КГБ двое медиков и двое психологов из Республиканского отряда специального назначения МЧС "ЗУБР" направляются в составе гуманитарного рейса в Египет для оказания помощи и сопровождения граждан Беларуси, эвакуируемых из зоны военного конфликта.

"С собой берем укладки для оказания амбулаторной и неотложной помощи, а также оборудование для мониторинга и диагностики заболеваний, - рассказывает главный специалист центра медицинского назначения РОСН "Зубр" Юрий Гелеклиди. - В подобных миссиях участвуем не впервые, поэтому задачу руководства выполним в полном объеме".

Для минимизации возможных кризисных ситуаций специалисты МЧС готовы оказывать экстренную психологическую помощь как взрослым, так и детям. Гуманитарный рейс совершается авиакомпанией "Белавиа" из Национального аэропорта Минск.