Психологическая помощь и спорт: в специальной школе № 1 Бреста прошла инклюзивная встреча

В Бресте представили инклюзивную программу для родителей детей с особенностями развития. Социальный проект стал совместной инициативой Белорусского комитета "Спешиал Олимпикс" и Президентского спортивного клуба.

Встреча прошла на базе специальной школы № 1 Бреста. Программа мероприятия включила в себя доверительное общение, обмен опытом, психологическую поддержку и практические упражнения.

инклюзивная встреча

Специалисты рассказали взрослым, как помочь ребенку справиться с учебными нагрузками и стрессом, а также как правильно налаживать отношения с близкими. Отдельной темой для обсуждения стала важность спорта как эффективного метода адаптации и социализации.

"Я психолог - это мое второе образование. Пошла учиться, так как поняла, что не обладаю достаточным количеством знаний, чтобы помогать своему ребенку. А сейчас я и сама работаю с родителями особенных детей. Поэтому учиться очень важно: различные тренинги и встречи объединяют, дают силы и возможность понять, что ты не один", - рассказала мама учащегося специальной школы № 1 г. Бреста Дарья Сатишур.

Ольга Томукевич, директор Белорусского комитета "Спешиал Олимпикс":

"При поддержке Президентского спортивного клуба мы реализуем не только спортивные мероприятия, но и социальные программы. Прошедший тренинг помог родителям отработать навыки общения в самых разных ситуациях - с родственниками, учителями, коллегами, друзьями и, конечно, с самим ребенком".

В специальной школе № 1 Бреста обучаются более 220 ребят с особенностями психофизического развития. В этом году в рамках инклюзивного проекта учреждению подарили площадку для бочче - спорта без барьеров. Это весомая помощь в физической реабилитации и развитии координации движений у детей с особенностями развития.