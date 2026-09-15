"Птичкин дом": как минчанка Юлия Воловик спасает раненых пернатых

Краткий пересказ от ИИ

Вернуть к жизни раненую дикую птицу - задача, с которой справится далеко не каждый. Однако для минчанки Юлии Воловик это стало делом жизни. Женщина выхаживает пернатых после тяжелых травм, лечит, заново учит летать.

Сейчас под ее опекой и чутким присмотром восстанавливаются более 200 птиц.

Помогать тем, кто оказался в беде, для Юлии Воловик дело привычное. Ее волонтерский стаж насчитывает практически два десятилетия. Долгое время женщина спасала кошек и собак. Сменить направление подтолкнули несколько случаев.

Юлия Воловик, волонтер: "Пять лет назад мой ребенок нашел стрижа. Мы его выходили, выпустили. Через год муж нашел в подъезде зарянку, которая ударилась в окно. Я ее выходила и через полторы недели выпустила. И вот я поняла, что в принципе могу работать с маленькими птичками. Я сама мелкая, у меня руки мелкие, и мне очень удобно работать".

По образованию Юлия программист, а до декрета профессионально занималась детской фотографией, поэтому вникать в тонкости правильного ухода за пернатыми ей пришлось с нуля. Информацию и единомышленников минчанка искала самостоятельно.

"Поначалу я была в "стрижином чате". Я уже тогда понимала, что есть насекомоядные птицы, они едят насекомых, и всякими там опарышами кормить нельзя. Я это все понимала. С остальными птицами так же. Потом у меня появились другие чаты, - рассказала Юлия. - У меня есть постоянный врач. Она меня принимает, даже если у нее времени нет, она операции моим птицам делает".

В импровизированном госпитале Юлии, который вырос в полноценный проект "Птичкин дом", сейчас находится рекордное количество подопечных - больше 200 диких птиц. Попадают они сюда со всей страны. Чаще всего после столкновений с окнами и машинами, укусов котов и собак, клеевых ловушек. У каждой птицы свой характер и своя удивительная история.

Работа с дикими птицами - ежедневный кропотливый труд. В разгар сезона забота о подопечных занимает большую часть дня. Только на кормление стрижей уходит около 3 часов за один раз, и таких подходов несколько. Плюс уборка, вода и постоянный контроль за каждым пернатым пациентом.

"В первую очередь важно, чтобы птица хорошо питалась, несмотря на то что это очень дорого. Здоровье все-таки важнее. Если я вижу, что птица хохлится, плохо себя чувствует, я ее забираю. Когда попадают птицы не совсем здоровые, их нужно кормить насильно. Например, ту же зарянку покормить очень сложно, потому что она маленькая, а кормить ее нужно", - поделилась волонтер.

Одних птиц Юлия со временем отпускает, другие остаются рядом навсегда, потому что самостоятельно существовать в природе не смогут. Но для Юлии Воловик результат в любом случае один: пернатые получают возможность жить дальше, и это для нее самое главное.