Птицей 2020 года объявлен глухарь

Пернатый символ следующего года выбран в Беларуси. Птицей 2020-го объявлен глухарь. Он относится к семейству тетеревиных. Всего в нашей стране регистрируется до 9 тысяч особей, чаще они встречаются в северных районах и на востоке. Кстати, почти всю жизнь глухарь проводит в одном лесу, поэтому птицу нередко называют патриотом.



Раньше "Птицей года" становились белый аист, кукушка обыкновенная, чибис, удод, ушастая сова и другие. А пернатый символ этого года - большой подорлик.







