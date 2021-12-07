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Птицей года - 2022 стала белая синица
Крылатый символ Беларуси. Птицей 2022 года стала белая синица или князек. Она победила как в онлайн-праймериз, так и в голосовании через почту. Среди кандидатов были также скопа и обычная горлица. Белая синица включена в Красную книгу - в 2015 году ее численность в нашей стране составляла всего 500-800 пар. Напомним, птицу года белорусы выбирают уже 22 год подряд. Чтобы сохранить редкие популяции, проводят ряд тематических акций. Раньше крылатыми символами были городская ласточка и чибис, сокол-пустельга и ушастая сова, в этом году - козодой.
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