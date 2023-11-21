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"Птицу столетия" назвали в Новой Зелании
Конкурс "Птица столетия" в Новой Зеландии выиграла австралийская хохлатая поганка, пишет БЕЛТА со ссылкой на независимая новозеландская природоохранная организация Forest & Bird.
Мероприятие вызвало значительный интерес как внутри страны, так и за рубежом. После двухнедельной битвы птиц путекетеке (австралийская хохлатая поганка) теперь носит заветную корону "Птица столетия". Исполнительный директор Forest & Bird Никола Токи заявила, что путекетеке заняла первое место благодаря своей уникальной внешности, восхитительному стилю поведения.
Путекетеке - одна из птиц, находящихся под угрозой вымирания. Ее популяция по всей Новой Зеландии оценивается в менее чем 1 тыс. особей. Это водоплавающие птицы, которые издают странные звуки, такие как лай, рычание и щелканье. Для них характерно оригинальное оперение: чередующиеся черные и белые перья с цветными перьями на голове. Молодые путекетеке способны плавать и нырять даже после вылупления.
Фото:pixabay.com
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