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ПЦР-тест на COVID-19 в Национальном аэропорту Минск с 1 июля будут делать по технологии SmartAmp
Сделать ПЦР-тест на COVID-19 в Национальном аэропорту Минск с завтрашнего дня можно будет по технологии SmartAmp. Она позволит увеличить мощность лаборатории. По будням пункт забора биоматериалов работает с 6:30 до 18:00, в выходные - до 17:00 с техперерывом с 12:00 до 13:00. Сделать тест можно при наличии авиабилета и электронной записи, которая будет открываться на один день в 7 утра ежедневно на сайте городского центра гигиены и эпидемиологии. Выдача результатов - после 11:00 по мере выполнения исследований, но не ранее, чем через 2 часа от момента забора материала и оформления документов.
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