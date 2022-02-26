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Пучков: Санкции - это циничное вмешательство в дела суверенного государства

Касательно санкций и тех, кто от них на самом деле страдает, а также ответных мер высказался и известный писатель, публицист и блогер Дмитрий Пучков.

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