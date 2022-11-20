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Пул Первого объявил конкурс на лучшее фото блюда из картошки от Александра Лукашенко
Чтобы все эти дары земли использовать по назначению - дело не постоит. Конечно, большую часть потребляем сами. С рецептурой у белорусов вопросов не возникает. Вот и телеграм-канал Пул Первого на неделе объявил конкурс среди белорусских журналистов на лучшее фото блюда из картошки от Александра Лукашенко. Но чтобы все белорусы смогли поучаствовать, победителя, к слову, будет два: из числа журналистов пула и из числа просто ценителей отечественного продукта.
Отмечать снимки в соцсетях можно хештегом #Бульбапервого. И сразу же посыпались аппетитные фотографии. Здесь и традиционная вареная картошка, и бульбургер, и картошка-гармошка, и драники обычные и в виде сердца.
А еще картофель по-деревенски, печеный и цеппелины. Словом, слюнки текут. Как тут не вспомнить фильм "Девчата" с предельно полным списком того, что же можно приготовить из картошки.
У нас тоже есть целый мешок картошки от Первого. Такой получили в этом году те, кто работает с белорусским Президентом, что называется, в полях и не только.
Мы не стали искушать судьбу и думать над каким-то оригинальным рецептом. Драники уже стали визитной карточкой нашей страны, и по вкусу с ними сложно конкурировать. Поэтому, пожалуйста, вот такое блюдо.
Кстати, итоги конкурса обещают подвести после выходных. Так что у вас тоже есть возможность поучаствовать. Добавляйте #Бульбапервого и заливайте фото в Сеть.
Фото: Pixabay
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