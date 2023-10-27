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Пул Первого теперь и в Instagram

Пул Первого вышел на просторы популярной соцсети Instagram! В созданном аккаунте можно следить за событиями, в которых принимает участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Там оперативно публикуются посты, сториз и рилс.

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