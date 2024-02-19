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Пулевая стрельба, оказание первой медицинской помощи, строевая подготовка и вечерние посиделки у костра - в турнире "Вызов" принимают участие школьники из Витебской области

Силу духа, стойкость характера и смелость в очередной раз проявили юные патриоты Беларуси во время турнира "Вызов". Его организаторы - Министерства обороны и образования, а также Военная академия. Школьники из Витебской области на протяжении трех дней проходили строевую, техническую и психологическую подготовку. В программе - пулевая стрельба, оказание первой медицинской помощи, строевая подготовка и вечерние посиделки у костра. Катерина Стреха знакомилась с юными "новобранцами"!

Они готовы принять любой вызов современности и, порой, дать фору настоящим новобранцам! Наше место дислокации неизменно - это Борисовский район, где мы постигаем азы курсантской жизни с юными патриотами. И даже дождливая погода нам не помеха.

16-летний Илья учится в военно-патриотическом классе. Приехал на турнир из небольшого городка Поставы Витебской области. Научился стрелять еще во время полевых выездов с товарищами. Десятиклассник уверяет: он - будущий офицер. Дедушка еще при СССР служил в ракетных войсках, дядя - капитан Сморгонской пограничной группы, отец тоже военнослужащий.

Десятиклассник из Новополоцка Виталий Тихоненок в том, что станет офицером, до конца не уверен. На "Вызов" приехал, чтобы окунуться в реалии армейской жизни и сделать окончательный выбор. На турнире научат многому. К примеру, оказанию первой медицинской помощи в боевых условиях.

Команды из Новополоцка и Постав эвакуируют боевого товарища с линии огня. Мыслить нужно быстро и нестандартно, действовать - четко и слаженно. Для переброски бойца в зеленую зону используют стропы. Счет идет на секунды.

С военным ремеслом на ты Захар Канаш. Ученик военно-патриотического класса. Сегодня он - командир. От него зависит психологический настрой в коллективе и конечный результат.

Устав, как известно, людей по полу не разделяет. Потому наравне с парнями свои умения демонстрирует и Анна Мухамедгалиева. Говорит, все в жизни пригодится.

В программе у "Патриотов" - встреча с председателем Постоянной комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олегом Белоконевым. Генерал-майор делится опытом, приехал на полигон, чтобы донести до подрастающего поколения простые истины.

Каждый молодой человек должен уметь обращаться с оружием, встать на защиту своей Родины - и это должно у него быть в крови. Именно вот эти идеалы, а не большая зарплата, хорошая машина, телефон последней модели. Он должен защищать свою Родину. Никакие иностранные наемники, никакие другие войска этого сделать, кроме нас, не смогут.
Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси
С уверенностью можно сказать, что на них можно положиться и Родина точно не будет в опасности. Потому что молодежь крепкая и правильная - самое главное! А наша задача - воспитывать в них патриотизм, чтобы они могли в любой момент могли выйти на нашу защиту.
Николай Зарубицкий, председатель РОО "Патриоты Беларуси"

На проекте "Вызов" - эксклюзив. Приглашенный гость - солист группы Skynet Иван Пономарев презентует гимн турнира. В скором времени школьники примут участие в съемках клипа.

Я сам служил в войсках специального назначения, и для меня эта тема интересна. В нашей юности и детстве таких лагерей не было. Потому что это очень хорошо прививает патриотическое воспитание, возможность познать армейские будни. Для молодежи это важно, и это важно для нас. Потому что мы являемся связующим звеном между прошлым и будущим. То, что мы заложим в наших детях, я сам отец двоих детей, то, что мы заложим в их головы - то будет в нашем будущем.
Иван Пономарев, солист группы Skynet

Впереди у юных "новобранцев" еще один отборочный заезд - в нем примут участие школьники Гродненщины, затем - полуфинал и финальная встреча.

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