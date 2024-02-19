Пулевая стрельба, оказание первой медицинской помощи, строевая подготовка и вечерние посиделки у костра - в турнире "Вызов" принимают участие школьники из Витебской области

Я сам служил в войсках специального назначения, и для меня эта тема интересна. В нашей юности и детстве таких лагерей не было. Потому что это очень хорошо прививает патриотическое воспитание, возможность познать армейские будни. Для молодежи это важно, и это важно для нас. Потому что мы являемся связующим звеном между прошлым и будущим. То, что мы заложим в наших детях, я сам отец двоих детей, то, что мы заложим в их головы - то будет в нашем будущем.

Иван Пономарев, солист группы Skynet