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Пулевая стрельба, оказание первой медицинской помощи, строевая подготовка и вечерние посиделки у костра - в турнире "Вызов" принимают участие школьники из Витебской области
Силу духа, стойкость характера и смелость в очередной раз проявили юные патриоты Беларуси во время турнира "Вызов". Его организаторы - Министерства обороны и образования, а также Военная академия. Школьники из Витебской области на протяжении трех дней проходили строевую, техническую и психологическую подготовку. В программе - пулевая стрельба, оказание первой медицинской помощи, строевая подготовка и вечерние посиделки у костра. Катерина Стреха знакомилась с юными "новобранцами"!
Они готовы принять любой вызов современности и, порой, дать фору настоящим новобранцам! Наше место дислокации неизменно - это Борисовский район, где мы постигаем азы курсантской жизни с юными патриотами. И даже дождливая погода нам не помеха.
16-летний Илья учится в военно-патриотическом классе. Приехал на турнир из небольшого городка Поставы Витебской области. Научился стрелять еще во время полевых выездов с товарищами. Десятиклассник уверяет: он - будущий офицер. Дедушка еще при СССР служил в ракетных войсках, дядя - капитан Сморгонской пограничной группы, отец тоже военнослужащий.
Десятиклассник из Новополоцка Виталий Тихоненок в том, что станет офицером, до конца не уверен. На "Вызов" приехал, чтобы окунуться в реалии армейской жизни и сделать окончательный выбор. На турнире научат многому. К примеру, оказанию первой медицинской помощи в боевых условиях.
Команды из Новополоцка и Постав эвакуируют боевого товарища с линии огня. Мыслить нужно быстро и нестандартно, действовать - четко и слаженно. Для переброски бойца в зеленую зону используют стропы. Счет идет на секунды.
С военным ремеслом на ты Захар Канаш. Ученик военно-патриотического класса. Сегодня он - командир. От него зависит психологический настрой в коллективе и конечный результат.
Устав, как известно, людей по полу не разделяет. Потому наравне с парнями свои умения демонстрирует и Анна Мухамедгалиева. Говорит, все в жизни пригодится.
В программе у "Патриотов" - встреча с председателем Постоянной комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олегом Белоконевым. Генерал-майор делится опытом, приехал на полигон, чтобы донести до подрастающего поколения простые истины.
Каждый молодой человек должен уметь обращаться с оружием, встать на защиту своей Родины - и это должно у него быть в крови. Именно вот эти идеалы, а не большая зарплата, хорошая машина, телефон последней модели. Он должен защищать свою Родину. Никакие иностранные наемники, никакие другие войска этого сделать, кроме нас, не смогут.
С уверенностью можно сказать, что на них можно положиться и Родина точно не будет в опасности. Потому что молодежь крепкая и правильная - самое главное! А наша задача - воспитывать в них патриотизм, чтобы они могли в любой момент могли выйти на нашу защиту.
На проекте "Вызов" - эксклюзив. Приглашенный гость - солист группы Skynet Иван Пономарев презентует гимн турнира. В скором времени школьники примут участие в съемках клипа.
Я сам служил в войсках специального назначения, и для меня эта тема интересна. В нашей юности и детстве таких лагерей не было. Потому что это очень хорошо прививает патриотическое воспитание, возможность познать армейские будни. Для молодежи это важно, и это важно для нас. Потому что мы являемся связующим звеном между прошлым и будущим. То, что мы заложим в наших детях, я сам отец двоих детей, то, что мы заложим в их головы - то будет в нашем будущем.
Впереди у юных "новобранцев" еще один отборочный заезд - в нем примут участие школьники Гродненщины, затем - полуфинал и финальная встреча.
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