"Пульс страны: факты, тренды, смыслы": в Гродно прошел открытый диалог о развитии белорусских СМИ

В Гродно в рамках республиканского проекта "Пульс страны: факты, тренды, смыслы" министр информации Беларуси Дмитрий Жук встретился с коллективом института "Гродногражданпроект". Обсуждали будущее белорусских СМИ, информационную гигиену и цифровую безопасность.

"Разговор прошел в живом формате. Это был не монолог, а именно диалог - каждый мог задать интересующие вопросы и получить полные, емкие ответы. Говорили про детей: как научить их правильно ориентироваться в интернете и черпать правильную информацию", - рассказал участник мероприятия.

"Мне очень понравился вопрос о том, как защитить детей и старшее поколение от той информации, которая есть в Сети. И здесь не было простого ответа, что, мол, проведите беседу и так далее. Был даже больше ответ, как самому эту информацию проанализировать и что с ней делать. И тогда уже это твоя ответственность, как донести ее до своих родителей и своих детей", - поделилась впечатлениями участница диалога.

Формат живого общения позволяет обсудить широкий круг тем. Главная цель проекта "Пульс страны" - услышать мнение людей, ответить на волнующие вопросы и создать площадку для открытого обмена мнениями.