"Пульс страны": в Лиде прошла встреча с Марковым

В Беларуси продолжается серия открытых диалоговых площадок в новом информационно-просветительском проекте "Пульс страны".

Он уже успел побывать в разных регионах. 12 августа такой разговор о важном и высоком состоялся в Лиде с министром культуры Маратом Марковым.

Марат Марков, министр культуры Беларуси:

"Не под камеру были вопросы больше личного характера, и, естественно, там, где есть возможность министерству помочь, мы будем помогать, потому что они все находятся в рамках закона, это самое главное. А второй момент: когда люди благодарят за встречу, и когда ты видишь живое общение, когда ты видишь глаза людей, понимаешь, что не зря сюда приехал. Такие мероприятия организованы специально, чтобы пульс страны почувствовать, причем в разных регионах, не только в крупных городах. И вы же знаете, что это планируется продолжать, в том числе до уровня района и так далее".

(Подробности в видео)