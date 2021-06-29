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Пульты управления светофорами в столице приобретают необычный внешний вид
Новые цвета регулирования городского трафика. Пульты управления светофорами в столице приобретают необычный внешний вид. Около 80 контролеров уже окрасили в урбанистическом стиле: зарисовки на городскую тематику заменяют стандартный серый цвет оборудования. Теперь они практически сливаются с пейзажами на фоне.
Всего в столице почти 800 светофорных объектов. Большая часть из них объединена общей программой. В центре управления дорожным движением по специальным формулам (в зависимости от дорожной обстановки) просчитывают длительность горения сигнала на каждом светофоре, распределяя плотность транспортных потоков. Каждый год схемы движения усовершенствуют: особое внимание уделяют новым районам, чтобы оптимизировать трафик.
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