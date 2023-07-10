3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Пункт пропуска "Мядининкай": гражданин Пакистана попросил у Минска статус беженца
Гражданин Пакистана, из-за которого Литва в выходные ограничивала движение на границе с Беларусью, попросил у Минска статус беженца, сейчас его ходатайство на рассмотрении. Об этом сегодня сообщили в МВД.
В субботу иностранец предъявил литовским пограничникам поддельный вид на жительство в ЕС. Вместо того, чтобы его задержать, заключить под стражу или депортировать, пограничники попытались выдворить мужчину на территорию Беларуси, но он стал противиться. Тогда литовская сторона в одностороннем порядке ограничила оформление транспорта,что породило большие очереди автомобилей в погранпереходе.
В итоге, оценив литовское гостеприимство, гражданин Пакистанапринял решение перейти на территорию Беларуси, где ему оказана необходимая помощь в полном объеме.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей