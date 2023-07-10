Пункт пропуска "Мядининкай": гражданин Пакистана попросил у Минска статус беженца

Гражданин Пакистана, из-за которого Литва в выходные ограничивала движение на границе с Беларусью, попросил у Минска статус беженца, сейчас его ходатайство на рассмотрении. Об этом сегодня сообщили в МВД.

В субботу иностранец предъявил литовским пограничникам поддельный вид на жительство в ЕС. Вместо того, чтобы его задержать, заключить под стражу или депортировать, пограничники попытались выдворить мужчину на территорию Беларуси, но он стал противиться. Тогда литовская сторона в одностороннем порядке ограничила оформление транспорта,что породило большие очереди автомобилей в погранпереходе.



В итоге, оценив литовское гостеприимство, гражданин Пакистанапринял решение перейти на территорию Беларуси, где ему оказана необходимая помощь в полном объеме.