Пункт пропуска "Видзы" станет международным

Этот участок белорусско-литовской границе со 2 июля можно будет пересекать на легковых и порожних грузовых автомобилях гражданам не только Беларуси и Литвы, но и третьих стран. Однако до начала работы в новом качестве рубеж здесь могут пересечь только жители белорусско-литовского приграничья.



