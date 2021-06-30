Пункт вакцинации открыли в ТЦ "Столица"

Еще один пункт вакцинации от COVID-19 открыли сегодня в Минске. Сделать бесплатную прививку можно и в торговом центре "Столица" на верхнем уровне. Антиковидный укол делают врачи 5-й городской поликлиники. Только в первую половину дня вакцинировали более двух десятков человек.Желающим необходимо иметь только паспорт. Запись по живой очереди. Работает пункт по будням с 10:00 до 19:00. Воскресенье - выходной.