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"Пункты добра" в Минске продолжают сбор гуманитарной помощи для беженцев из Украины

"Пункт добра" в Минске продолжает собирать гуманитарную помощь для беженцев из Украины. Он работает в корпусе экономического университета. Сюда приносят гигиенические наборы, медицинские средства защиты, продукты быстрого приготовления. В коробках стиральный порошок и одноразовая посуда, книги и раскраски для детей. На месте работают волонтеры из БРСМ. Все вещи планируют отправить до пятницы.

В среднем это всегда 5-7 человек каждый день. Мы наблюдаем, что это как студенты, так и сотрудники университета, кто приносит вещи или продукты питания. Также замечаем, что это могут быть студенты из других стран. Это свидетельствует о том, что они тоже не равнодушны к ситуации.
Виктория Гурко, волонтер БРСМ



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Больно за народ, который страдает от своих же украинцев. Мы в мирное время живем. Вчера я лично принесла продукты, а сегодня 75-летняя преподавательница (она уже на пенсии, не работает) позвонила, попросила забратьодежду взрослую, детскую, игрушки, обувь.
Ирина Абрамович, ведущий специалист кафедры информационных технологий БГЭУ


Гуманитарную помощь на каждом пункте принимают с понедельника по пятницу с 15 до 18 часов. Также БРСМ возобновил работу благотворительного счета по сбору денежных средств. Еженедельно собранная помощь передается в Белорусское общество Красного Креста для доставки беженцам.

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