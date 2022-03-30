"Пункты добра" в Минске продолжают сбор гуманитарной помощи для беженцев из Украины

В среднем это всегда 5-7 человек каждый день. Мы наблюдаем, что это как студенты, так и сотрудники университета, кто приносит вещи или продукты питания. Также замечаем, что это могут быть студенты из других стран. Это свидетельствует о том, что они тоже не равнодушны к ситуации.

Виктория Гурко, волонтер БРСМ