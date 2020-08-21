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Пункты так называемой Программы альтернативной стороны предполагают разрушение сложившейся экономической системы Беларуси
, которую предлагают белорусам, предполагают не просто перестройку сложившейся экономической системы Беларуси, а, по сути, ее разрушение. Возможные последствия этих предложений очень больно ударят и по бюджету страны, и по карману налогоплательщиков. Например, разрыв связей с Россией и выход из ЕАЭС и ОДКБ, во-первых, снизят обороноспособность страны, во-вторых, положат экономику на лопатки. Путь для белорусских товаров на Восток будет перекрыт. А на Западе там и своих хватает. Ущерб от закрытой границы с Россией и выход из Евразийского союза - это десятки миллиардов долларов от непроданных товаров и недополученных инвестиций. Государственные СМИ предлагается отдать под контроль какого-то штаба. И фактически минами замедленного действия, атомизирующими наше общество, можно назвать постепенный запрет русского языка и раскол православной церкви.
Виктор Николайкин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"
Мы эту программу уже где-то слышали, и к чему она может привести, мы уже немножко попробовали. Мы прошли в девяностые годы вот по той грани над пропастью и чуть не свалились в эту пропасть. Эта программа зовет нас опять к этой пропасти. Опять давайте все разрушим. Извините, на каком основании?"
Ирина Голайдо, член Совета ветеранов Октябрьского района г. Гродно:
"Где сейчас Югославия? На карте мира она есть? Нет. То же самое сейчас происходит и у нас. Весь мир слышит. Посмотрели, построили за 26 лет красоту, какую мы сделали. А теперь кому-то хочется прибрать к своим рукам. И это будто их, а не наше. Наше должно остаться нашим".
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