Пункты так называемой Программы альтернативной стороны предполагают разрушение сложившейся экономической системы Беларуси

, которую предлагают белорусам, предполагают не просто перестройку сложившейся экономической системы Беларуси, а, по сути, ее разрушение. Возможные последствия этих предложений очень больно ударят и по бюджету страны, и по карману налогоплательщиков. Например, разрыв связей с Россией и выход из ЕАЭС и ОДКБ, во-первых, снизят обороноспособность страны, во-вторых, положат экономику на лопатки. Путь для белорусских товаров на Восток будет перекрыт. А на Западе там и своих хватает. Ущерб от закрытой границы с Россией и выход из Евразийского союза - это десятки миллиардов долларов от непроданных товаров и недополученных инвестиций. Государственные СМИ предлагается отдать под контроль какого-то штаба. И фактически минами замедленного действия, атомизирующими наше общество, можно назвать постепенный запрет русского языка и раскол православной церкви.

Виктор Николайкин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"

Мы эту программу уже где-то слышали, и к чему она может привести, мы уже немножко попробовали. Мы прошли в девяностые годы вот по той грани над пропастью и чуть не свалились в эту пропасть. Эта программа зовет нас опять к этой пропасти. Опять давайте все разрушим. Извините, на каком основании?"

Ирина Голайдо, член Совета ветеранов Октябрьского района г. Гродно: