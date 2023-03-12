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Пушилин: ДНР не вошла в состав России, а вернулась домой
ДНР не вошла в состав России, а вернулась домой - это подчеркнул в своем интервью корреспонденту Белтелерадиокомпании Ксении Лебедевой глава республики Денис Пушилин. "Так воспринимают это наши люди, такие надежды у всех наших граждан. Еще не закончена специальная военная операция, но изменения уже видны. Это касается и социально-экономического направления. Уже сейчас наши граждане имеют право на весь пакет социальной поддержки, включая немаловажное для нас - это материнский капитал, - рассказал Денис Пушилин. - Это, конечно же, и возможность развивать нашу экономику, а для Донбасса это по сути возможность вернуть тот потенциал, который сохраняется, несмотря на боевые действия, несмотря на агрессию Украины".
Глава ДНР считает, что у Донбасса есть возможности развивать помимо металлургии, машиностроения, угольной и химической отрасли еще ряд других нехарактерных для региона направлений, в том числе и сельское хозяйство.
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