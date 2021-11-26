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Пушков: Польша искусственно создает кризис с беженцами
В ситуации с беженцами поляки ведут себя некорректно и негуманно. Польша искусственно создает миграционный кризис на своей границе с Беларусью. Им это выгодно, чтобы решить свои вопросы с Евросоюзом, они нагло спекулируют на этой теме, при этом обвиняя во всех грехах Россию и Беларусь.
Таким мнением с телеканалом "Беларусь 1" поделился российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Поляки мечтают все время, чтоб на них кто-то напал. Они сейчас даже памятную медаль выпустили в честь борьбы с этими несчастными, замороженными людьми на их границе. Они гордятся тем, что они противостояли этой атаке. Сознание польской политической элиты таково, что Польша всегда должна быть жертвой нападения. И вот они дождались, наконец-то, повода, они его максимально раскручивают, тем самым еще пытаются снивелировать некоторые свои конфликты с ЕС в юридической сфере и ряде других. Я считаю, что это искусственный кризис, вызванный специфическими потребностями Польши и неадекватнойреакциейЕС на гораздо на более широкую проблему миграции, с которой сталкивается Европа.
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