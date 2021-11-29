Пушков: Запад использует беженцев как еще одну точку напряжения в противостоянии с Россией и Беларусью

НАТО 20 лет разрушало Афганистан, а теперь они удивляются, что оттуда люди бегут. Конечно, бегут! Они 10 лет разрушали Ирак, конечно, люди бегут. А как они бегут - через Турцию, Беларусь или Италию - это уже технические вопросы их выбора. Поэтому, мне кажется, что здесь ЕС уходит от сути проблемы. Ах, это все придумал Лукашенко и Путин за ним. Так это придумали не Путин с Лукашенко, это все началось в 2015 году. В Европу пришло полтора миллиона человек, это Путин с Лукашенко придумали? А здесь речь идет о 10-20 тысячах максимум. Это последствия западной политики на Ближнем Востоке. Но, естественно, они же не могут признать, что они виноваты. Они ж не могут сказать, да, мы все развалили. Они не хотят об этом говорить. А тогда им надо признать, что да, они развалили Ближний и Средний Восток, минимум 4-5 государств там уничтожили. Теперь это вызвало массовое переселение. Да, они едут через Беларусь, потому что такой путь появился. Но они хотят в Германию. И что? Чем это отличается от тех, кто приезжает в Грецию и говорит, что хотят в Германию? Я не вижу здесь разницы. Поэтому я считаю, что это в контексте нынешнего противостояния России и Беларуси с Западом используется как еще одна точка для напряжения.

Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сенатор РФ