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Пушков: Запад использует беженцев как еще одну точку напряжения в противостоянии с Россией и Беларусью
И это уже очевидно, что миграционный кризис на белорусско-польской границе - лишь часть большой картины, эта ситуация используется как еще одна точка для напряжения. Ежегодно через Средиземное море в Европу попадают в десятки, а то и в сотни раз больше беженцев и мигрантов, чем через нашу страну. Это все каналы, которые используют люди из Ближнего Востока и стран, разрушенных Западом, чтобы добраться туда, где им обещали мирную жизнь, то есть в Европу. Вот мнение российского сенатора, председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова.
НАТО 20 лет разрушало Афганистан, а теперь они удивляются, что оттуда люди бегут. Конечно, бегут! Они 10 лет разрушали Ирак, конечно, люди бегут. А как они бегут - через Турцию, Беларусь или Италию - это уже технические вопросы их выбора. Поэтому, мне кажется, что здесь ЕС уходит от сути проблемы. Ах, это все придумал Лукашенко и Путин за ним. Так это придумали не Путин с Лукашенко, это все началось в 2015 году. В Европу пришло полтора миллиона человек, это Путин с Лукашенко придумали? А здесь речь идет о 10-20 тысячах максимум. Это последствия западной политики на Ближнем Востоке. Но, естественно, они же не могут признать, что они виноваты. Они ж не могут сказать, да, мы все развалили. Они не хотят об этом говорить. А тогда им надо признать, что да, они развалили Ближний и Средний Восток, минимум 4-5 государств там уничтожили. Теперь это вызвало массовое переселение. Да, они едут через Беларусь, потому что такой путь появился. Но они хотят в Германию. И что? Чем это отличается от тех, кто приезжает в Грецию и говорит, что хотят в Германию? Я не вижу здесь разницы. Поэтому я считаю, что это в контексте нынешнего противостояния России и Беларуси с Западом используется как еще одна точка для напряжения.
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