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Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" отменен, резервный день назначен на 23 марта
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" к Международной космической станции отменен. Экипаж должен был стартовать в 16:21, однако в последний момент полет ракеты решено было отменить.
На борту корабля находились космонавт Олег Новицкий, участница космического полета из Беларуси Марина Василевская, а также астронавт NASA Трейси Дайсон.
Предположительно старт корабля отложен на сутки. По данным специалистов ЦУП, отмена старта произошла в автоматическом режиме.
Стоит отметить, что в космонавтике такие моменты не являются чем-то экстраординарным и случаются периодически. Это большой слаженный процесс, но не всегда по техническим причинам старты бывают удачными. На первом месте безопасность экипажа. Сейчас соответствующие службы выясняют причины отмены.
Анастасия Бенедисюк
следила до старта за всем процессом.
Старт отложен. Резервные сутки будут не завтра. По протоколу резервный день назначен на 23 марта.
Глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов подтвердил, что резервная дата назначена на 23 марта, в 17 часов 36 минут по местному времени или в 15 часов 36 минут по московскому времени (совпадает с минским),
БЕЛТА.
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