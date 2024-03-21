Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" отменен, предварительно запуск перенесен на 23 марта на 15:36

Мы выяснили причину. Была просадка напряжения химического источника тока. Экипаж здоров. Даже в этот период у Василевской пульс был 66, они люди подготовленные и выдержанные. У нас есть соответствующий регламент и инструкции на этот счет. И никакой паники нет.

Юрий Борисов, гендиректор госкорпорации "Роскосмос"