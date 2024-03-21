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Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" отменен, предварительно запуск перенесен на 23 марта на 15:36
Пуск ракеты с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" к Международной космической станции отменен. Экипаж должен был стартовать 21 мартав 16:21, однако запуск не состоялся.
На борту корабля находились космонавт Олег Новицкий, участница космического полета из Беларуси Марина Василевская, астронавт NASA Трейси Дайсон. Экипаж вернулся в гостиницу.
Предварительно запуск "Союза МС-25" перенесен на субботу, 23 марта, на 15:36. По данным специалистов ЦУП, отмена старта произошла в автоматическом режиме на этапе обратного отсчета.
Стоит отметить, что в космонавтике такие моменты не являются чем-то экстраординарным и случаются периодически. Запуск космического корабля - это большой слаженный процесс, но не всегда по техническим причинам старты бывают удачными. На первом месте безопасность экипажа.
На космодроме Байконур продолжает работать съемочная группа Агентства теленовостей.Корреспондент Анастасия Бенедисюк - с подробностями.
День определен. Это будет суббота, 23 марта, в 17:36 по местному времени. Отнимаем 2 часа, получится минское 15:36.Состояние здоровья у экипажа- Марины Василевской, Олега Новицкого и Трейси Дайсон- хорошее. Все тонкости и технические нюансы случившегося во время сегодняшнего старта прокомментировали представители Роскосмоса.
Мы выяснили причину. Была просадка напряжения химического источника тока. Экипаж здоров. Даже в этот период у Василевской пульс был 66, они люди подготовленные и выдержанные. У нас есть соответствующий регламент и инструкции на этот счет. И никакой паники нет.
Сработала автоматика при контроле систем корабля, выяснилась аномалия. Сейчас разбираемся с причиной этой аномалии. Раньше были ситуации, связанные с тем, что прекращался старт в аварийном режиме. К счастью, автоматика сработала и не допустила дальнейшей неправильной работы систем корабля. Экипаж в безопасности.
Члены экипажа покинули корабль в скафандрах и отправились переодеваться.
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