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Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" отменен, предварительно запуск перенесен на 23 марта на 15:36

Пуск ракеты с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" к Международной космической станции отменен. Экипаж должен был стартовать 21 мартав 16:21, однако запуск не состоялся.
На борту корабля находились космонавт Олег Новицкий, участница космического полета из Беларуси Марина Василевская, астронавт NASA Трейси Дайсон. Экипаж вернулся в гостиницу.

Предварительно запуск "Союза МС-25" перенесен на субботу, 23 марта, на 15:36. По данным специалистов ЦУП, отмена старта произошла в автоматическом режиме на этапе обратного отсчета.

Стоит отметить, что в космонавтике такие моменты не являются чем-то экстраординарным и случаются периодически. Запуск космического корабля - это большой слаженный процесс, но не всегда по техническим причинам старты бывают удачными. На первом месте безопасность экипажа.

На космодроме Байконур продолжает работать съемочная группа Агентства теленовостей.Корреспондент Анастасия Бенедисюк - с подробностями.

День определен. Это будет суббота, 23 марта, в 17:36 по местному времени. Отнимаем 2 часа, получится минское 15:36.Состояние здоровья у экипажа- Марины Василевской, Олега Новицкого и Трейси Дайсон- хорошее. Все тонкости и технические нюансы случившегося во время сегодняшнего старта прокомментировали представители Роскосмоса.

Мы выяснили причину. Была просадка напряжения химического источника тока. Экипаж здоров. Даже в этот период у Василевской пульс был 66, они люди подготовленные и выдержанные. У нас есть соответствующий регламент и инструкции на этот счет. И никакой паники нет.
Юрий Борисов, гендиректор госкорпорации "Роскосмос"
Сработала автоматика при контроле систем корабля, выяснилась аномалия. Сейчас разбираемся с причиной этой аномалии. Раньше были ситуации, связанные с тем, что прекращался старт в аварийном режиме. К счастью, автоматика сработала и не допустила дальнейшей неправильной работы систем корабля. Экипаж в безопасности.
Сергей Крикалев, исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым программам

Члены экипажа покинули корабль в скафандрах и отправились переодеваться.

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