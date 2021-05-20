Пуск второго энергоблока БелАЭС планируется осенью



Готовность второго энергоблока БелАЭС - 85 %, его физический пуск планируется осенью. Это заявил министр энергетики Виктор Каранкевич во время молодежного атомного форума. На БелАЭС уже произведено около 2,3 млрд кВт/часов, что сопоставимо с годовым потреблением населения двух областей. Министр добавил, что к концу пятилетки планируют выйти на 44 млрд кВт/часов электропотребления в целом по стране.



Добавим, что сегодня в Минске проходит молодежный форум PRO-Atom. Среди задач мероприятия - привлечение кадров для атомной энергетики, взаимодействие вузов с БелАЭС и трудоустройство выпускников профильных специальностей.



