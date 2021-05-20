3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Пуск второго энергоблока БелАЭС планируется осенью
Пуск второго энергоблока БелАЭС планируется осенью
Готовность второго энергоблока БелАЭС - 85 %, его физический пуск планируется осенью. Это заявил министр энергетики Виктор Каранкевич во время молодежного атомного форума. На БелАЭС уже произведено около 2,3 млрд кВт/часов, что сопоставимо с годовым потреблением населения двух областей. Министр добавил, что к концу пятилетки планируют выйти на 44 млрд кВт/часов электропотребления в целом по стране.
Добавим, что сегодня в Минске проходит молодежный форум PRO-Atom. Среди задач мероприятия - привлечение кадров для атомной энергетики, взаимодействие вузов с БелАЭС и трудоустройство выпускников профильных специальностей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все