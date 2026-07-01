Пустующие здания в Беларуси получили шанс на вторую жизнь - подробности в "Экономической среде"

Еще больше возможностей для того, чтобы пустующие здания в нашей стране получили шанс на вторую жизнь. Единый реестр госимущества планируют объединить с национальной торговой площадкой.

Об этом в студии проекта "Экономическая среда" сообщил председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси Виталий Невера. Для чего это делается и сколько на самом деле сегодня в стране неиспользуемого госимущества? Как оценить эффективность и есть ли смысл в пресловутой приватизации? И, конечно, домик за одну базовую: как не купить вместе с мечтой массу проблем? Все инсайды от экспертов смотрите 1 июля в вечернем эфире на "Беларусь 1".