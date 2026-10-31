Путь домой: в Беларусь прибыл самолет с представителями российской и украинской делегаций

В Беларусь прибыл самолет с представителями российской и украинской делегаций, которые принимали участие в гуманитарной операции в Алешках. Самолет совершил посадку в аэропорту Гомеля.

Промежуточным пунктом между Алешками и Гомелем стал аэропорт на территории РФ, т. е. сутки люди провели в пути.

Как проходил маршрут и почему освещение мероприятий там, на месте, белорусскими журналистами было важно? Об этом рассказал уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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