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Путь бесхозных машин от выявления до утилизации
Вот так выглядит легковушка, которая давно не ездила. И такому транспорту не место на придомовой парковке.
Владельцам неэксплуатируемых автомобилей администрация района отправляет уведомление. Собственников просят привести транспорт в надлежащее состояние, утилизирвать или переместить на охраняемую стоянку. Иначе машину эвакуируют. После таких писем, некоторые “брошенки” мигрируют в соседний двор. Правда, такая хитрость не спасает. У специалистов есть компьютерная программа с информацией об автохламе.
Принудительно переместили на охраняемую стоянку и эту белую легковушку. Здесь она будет соседствовать с брошенным авто, который мешал устранить аварию на теплотрассе, и машиной, которая служила прилавком для продажи овощей.
Такое путешествие авто - недешевое удовольствие. Стоимость эвакуации - 135 рублей плюс нахождение на стоянке 1 рубль 20 копеек за сутки. Оплачивать счет придется владельцу. Кстати, только 40 % водителей забирают свои машины.
Кто-то готов терпеть под своим окном соседские развалюхи, а у кого-то каждый день война за парковочное место. В любом случае автохлам не должен загромождать дворы и улицы.
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