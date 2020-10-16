Путь бесхозных машин от выявления до утилизации

Вот так выглядит легковушка, которая давно не ездила. И такому транспорту не место на придомовой парковке.

Владельцам неэксплуатируемых автомобилей администрация района отправляет уведомление. Собственников просят привести транспорт в надлежащее состояние, утилизирвать или переместить на охраняемую стоянку. Иначе машину эвакуируют. После таких писем, некоторые “брошенки” мигрируют в соседний двор. Правда, такая хитрость не спасает. У специалистов есть компьютерная программа с информацией об автохламе.

Принудительно переместили на охраняемую стоянку и эту белую легковушку. Здесь она будет соседствовать с брошенным авто, который мешал устранить аварию на теплотрассе, и машиной, которая служила прилавком для продажи овощей.

Такое путешествие авто - недешевое удовольствие. Стоимость эвакуации - 135 рублей плюс нахождение на стоянке 1 рубль 20 копеек за сутки. Оплачивать счет придется владельцу. Кстати, только 40 % водителей забирают свои машины.