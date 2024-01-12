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Путь к победе: 81 год назад началась операция "Искра" по прорыву блокады Ленинграда
Мучительный, но такой важный путь к победе. 81 год назад началась операция "Искра" по прорыву блокады Ленинграда. В результате контрнаступления советских войск под Сталинградом произошло решительное изменение обстановки на советско-германском фронте в пользу Красной армии.
В этих условиях советское командование приняло решение провести операцию по прорыву блокады Ленинграда. И к утру 18 января 1943-го она была успешно завершена. Но только через год, 27 января 1944 года, город был полностью освобожден. За 872 дня блокады от голода, холода, бомбежек погибли (по разным данным) от 600 тыс. до 1,5 млн жителей города.
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