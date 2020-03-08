О них слагали легенды и в их честь называли города. Животные, которые исчезли с лица земли несколько столетий назад, сегодня перестают быть мифом. Речь идет о турах - мощных быках, на которых охотились когда-то самые отважные и сильные.



Путем обратной селекции ученые вывели туроподобный скот породы Хека. И первое стадо рогатых уже привезли в Беларусь. Символично восстанавливать популяцию начали на Туровщине. В тонкости проекта ревайлдинга вникал Сергей Козлович.



Грозные туры исчезли с лица земли еще в 17-м веке. Причем не только из-за охотников, для которых мощные рога были самым заметным трофеем в коллекции. По одной из версий, быков подкосила болезнь. Но легенды об их силе дошли до нашего времени.





5 лет назадв музее появился массивный рог того самого животного

Лишь 5 лет назад благодаря местному жителю в музее появился массивный рог того самого животного, которое стало символом одного из древнейших городов Беларуси - Турова.

Они очень похожи, но все же не прямые потомки. Туроподобный скот породы Хека вывели в Нидерландах. И уже успешно размножили в других странах - Испании и Латвии. К слову, это стадо к нам привезли именно из латвийского национального парка Кемери.

Туров или туроподобных быков привезли в Беларусь в одном двухэтажном фургоне. Поместили в этот загон, в котором они были в карантине и дожидались, пока оформятся все таможенные документы.

Временный вольер туры вскоре сменили на просторный пойменный луг. Недалеко от Турова. Около 200 гектаров с трех сторон ограничены Припятью и ее притоком. Со стороны поселка Погост установили деревянный забор.

Вот, пожалуй, и все кадры быков на так называемом полувольном выпасе. Скрыться животным есть куда. Да и стадо пока лишь в 15 голов, и то разделилось на группы. Поэтому пока о туризме говорят потенциально.

Проектпрофинансировал Глобальный экологический фонд

Есть в этом проекте, который профинансировал Глобальный экологический фонд, и экономическая составляющая. Сейчас Беларусь активно работает над сохранением и восстановлением экосистем болот и лугов, на которых водится много редких птиц. Им негде гнездоваться из-за кустов, которыми заросли без вмешательства человека большие площади. Кусты уберет техника. Подобные мульчеры есть в Споровском, Налибокском заказниках и Званце. И если там ей отвели не только кусты, но и кошение травы на болотах, то тут для техники отведена только крупная растительность. С травой на лугах под Туровом будут справляться быки.