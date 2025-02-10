Путепровод на проспекте Независимости закрыт на ремонт! Какие схемы объезда предлагает ГАИ

Путепровод на проспекте Независимости закрыт на ремонт. Уже активно идет демонтаж. Сейчас строители снимают асфальтовое покрытие. После этого начнут разбирать бетонные перекрытия. Совместно с Госавтоинспекцией разработаны маршруты объезда сооружения в центре Минска. Инспекторы ГАИ дают объяснения и рекомендуют оптимальную схему движения. По новой временной схеме сейчас движется и общественный транспорт.

Это касается маршрутов № 100 и 111. Отменена работа троллейбусных маршрутов № 43 и 51. Для объезда ГАИ рекомендует использовать улицу Толстого, двигаться через площадь Мясникова и Немигу. Полная сводка о движении городского трафика - у Ильи Цветкова.

Процесс запущен и дан старт масштабной реставрации путепровода по проспекту Независимости. Уже начались демонтажные манипуляции. Пока снимают асфальт, дальше по плану демонтаж перекрытий, балок и опор. Работают в три смены, чтобы ускорить процесс, так как путепровод закрыт для движения полностью.

Важнейший надземный связующий объект находится в самом центре города. Построен был, конечно, на века в 60-е годы прошлого столетия, но срок эксплуатации строения по техническим нормативам необходимо соблюдать. Учитывая новую нагрузку и более оживленный транспортный поток, проще и надежнее возвести мост с нуля. Такой план у минских строителей.

Со дня на день старые бетонные балки разберут и снимут с высоты с помощью монтажных кранов. "Окна" в движении поездов предоставляет Белорусская железная дорога, ведь для возведения объекта придется работать и на путях.

Сергей Панев, директор ГП "Гордорстрой":

"Демонтируется также бордюрное ограждение. Планируем, что в течение недели мы проведем предварительный демонтаж всех покрытий. К концу недели начнем плановый демонтаж пролетных строений. В настоящий момент в работах задействовано порядка 30-35 человек. Это рабочие и механизаторы".

Автобусы и троллейбусы движутся по временной схеме

Что касается городского пассажирского транспорта, то Минтранс внес изменения в маршруты. Скорректировано движение автобуса под № 100, сокращен путь 111-го автобуса со стороны конечной остановки "Минск - Южный" до железнодорожного "Вокзала". Отменены на время троллейбусы № 51 и 43.

Андрей Илларионов, замдиректора ГП "Столичный транспорт и связь":

"Я проезжал в автобусах нескольких маршрутов, смотрел, как движется транспорт, какие проблемы возникают. Не секрет, наблюдались заторы, но в любом случае транспорт двигался стабильно, без больших задержек. Корректировки мы будем в перспективе вносить. Я думаю, что наши пассажиры отнесутся с пониманием к этим процессам".

ГАИ предлагает водителям дополнительные маршруты

Водителям предлагают перестроить привычный путь по улицам Свердлова, Толстого, Аранской и через площадь Мясникова. Еще один вариант - двигаться по первому и второму городскому кольцу. В помощь - улицы Аэродромная и проспект Машерова.

К слову, сегодня в час пик в центре города движение было затруднено. К таким обстоятельствам автолюбители относятся с пониманием.

На временных съездах с центральной столичной магистрали инспекторы ГАИ дежурят весь день. Дают водителям необходимые рекомендации, советуют, какой маршрут выбрать лучше, с учетом дорожной обстановки.

В планах на этот год - ремонт 10 мостов