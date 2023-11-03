Путепровод по улице Ильича в Гомеле открыли после капремонта к 7 Ноября

Евгений Мачеча, директор филиала МСУ № 4 ОАО "Мостострой":

Были применены все материалы, которые выпускаются в Республике Беларусь. Также была применена композитная арматура, позволившая быстрее выполнять работы за счет своего веса. Новые технологии применения большегрузных кранов, в части использования вспомогательных устройств, которые изготавливали индивидуально под конструкции, ускорили работу.