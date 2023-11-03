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Путепровод по улице Ильича в Гомеле открыли после капремонта к 7 Ноября
В Гомеле к празднику 7 Ноября открыли после капремонта путепровод по улице Ильича. Для автомобильного движения объект стратегический - он связывает Центральный и Новобелицкий районы. Протяженность - 170 метров, а пропускная способность - 32 тыс. машин за сутки. Важную транспортную артерию закрыли на ремонт летом.
С работами справились, опережая график, за 7 месяцев. Отремонтировали развязку, расширили тротуар, благоустроили прилегающую территорию, сделали современную подсветку. Работали в режиме 24 на 7. По сути, изношенная железобетонная конструкция обрела новую жизнь, а гомельчане - комфорт. При комплексном обновлении использовали уникальные конструктивные решения и современные материалы.
Евгений Мачеча, директор филиала МСУ № 4 ОАО "Мостострой":
Были применены все материалы, которые выпускаются в Республике Беларусь. Также была применена композитная арматура, позволившая быстрее выполнять работы за счет своего веса. Новые технологии применения большегрузных кранов, в части использования вспомогательных устройств, которые изготавливали индивидуально под конструкции, ускорили работу.
Новобелицкий район Гомеля растет и развивается. Здесь живут 75 тыс. человек, и это не предел. Идет активная застройка, для молодых семей создается вся необходимая инфраструктура. До конца года в регионе планируется отремонтировать еще 21 мост.
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