Путепровод по улице Железнодорожная открыли

Раньше на два месяца в столице после ремонта открыли путепровод по улице Железнодорожная. Поехали автомобили и городские автобусы, троллейбусы пустят с первого апреля. Но ремонтные работы на транспортной артерии продолжаются. Завершается благоустройство тротуара, предусмотрена возможность для движения велосипедистов. В перспективе это будет велодорожка единственной сети Минска.



Предварительно ремонт моста на пересечения проспекта Победителей и улицы Орловская займет полгода. Движение будет полностью перекрыто. Усложняет обновление особая форма опорных конструкций.



