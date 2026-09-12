Путешествие сквозь века: фестиваль "Мінск старажытны" развернулся в центре белорусской столицы

Фестиваль исторической реконструкции "Мінск старажытны" развернулся на зеленой зоне между проспектами Победителей и Машерова. Участие в нем принимают около 500 реконструкторов.

Желающие смогут окунуться в экскурс по десяти векам истории белорусской столицы, а также пострелять из лука и постичь азы фехтования. Развлечение найдут как взрослые, так и дети.

Об атмосфере фестиваля "Мінск старажытны" см. видео.