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Путешествие сквозь века: фестиваль "Мінск старажытны" развернулся в центре белорусской столицы

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Фестиваль исторической реконструкции "Мінск старажытны" развернулся на зеленой зоне между проспектами Победителей и Машерова. Участие в нем принимают около 500 реконструкторов.

Желающие смогут окунуться в экскурс по десяти векам истории белорусской столицы, а также пострелять из лука и постичь азы фехтования. Развлечение найдут как взрослые, так и дети.

Об атмосфере фестиваля "Мінск старажытны" см. видео.

Разделы:

ОбществоМинск

Теги:

реконструкцияфестиваль
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