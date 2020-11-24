ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Путешествие в эпоху викингов предложила машина времени в музейном комплексе Пуховичского района

Возможность отправиться в IX-XI столетия, когда путем "из варяг в греки" через наш край шли скандинавские товарные караваны, привлекла многих зрителей. Для них поединки викингов и шоу скандинавских музыкантов. Путешествовать по эпохам в национальном музейном комплексе можно по субботам. Каждую неделю новая программа. Впереди Средневековье, Первая и Вторая мировые войны.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все