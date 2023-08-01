"Путешествие в прошлое": о чем свидетельствуют уникальные артефакты, представленные на выставке в Минске

"Путешествие в прошлое". Более 100 уникальных артефактов 9-12 веков представлено на выставке в Минской городской ратуше. Экспонатами являются уникальные археологические находки, обнаруженные в этом году на реке Менке вблизи деревни Городище Минского района. Среди них византийские и сирийские бусы, поясные накладки. Это говорит о том, что белорусы почти тысячу лет назад имели обширные торговые связи как со скандинавскими землями, так и со Средиземноморьем.