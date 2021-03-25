Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Путешествуем по Беларуси. Музей Библии в Барановичах

В Барановичах более 10 музеев. Есть очень даже экзотические. Например, Музей воды, потребительской кооперации и (внимание!) Музей истории национально-революционной войны в Испании.