3.69 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Путешествуем по Беларуси. Музей Библии в Барановичах
Путешествуем по Беларуси. Музей Библии в Барановичахnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/e4f76653-82bc-44f5-8c7a-6d3fb971d495/conversions/0e57723c-5a53-4464-a5eb-34f1f3dda05a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/e4f76653-82bc-44f5-8c7a-6d3fb971d495/conversions/0e57723c-5a53-4464-a5eb-34f1f3dda05a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/e4f76653-82bc-44f5-8c7a-6d3fb971d495/conversions/0e57723c-5a53-4464-a5eb-34f1f3dda05a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/e4f76653-82bc-44f5-8c7a-6d3fb971d495/conversions/0e57723c-5a53-4464-a5eb-34f1f3dda05a-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Барановичах более 10 музеев. Есть очень даже экзотические. Например, Музей воды, потребительской кооперации и (внимание!) Музей истории национально-революционной войны в Испании.