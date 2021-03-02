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Путешествуем по Беларуси - Ольманские болота

Путешествуем по Беларуси - Ольманские болота

Словосочетание "легкие Европы" слышали все, кто хоть изредка смотрит телевизор. И мало кто знает, что находятся они на территории Столинского района. Болота занимают 75 % его площади. Это знаменитые Ольманские болота.

Самый крупный болотный массив в Европе - краса и гордость Столинщины

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